Encontro Nacional de Contrabaixo encheu Conservatório de Música de Barcelos

Ontem às 23:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conservatória de Música de Barcelos serviu de palco ao II Encontro Nacional Nacional Iniciação ao Contrabaixo. Juntou 68 crianças, com idades compreendidas entre os cinco e os 11 anos, de 14 escolas diferentes, de Norte a Sul do país.

A segunda edição praticamente dobrou os números de pequenos contrabaixistas presentes. De Aveiro, em 2018, com 38 alunos, para 68, em Barcelos, distribuídos por 14 escolas ou conservatórios, de 16 classes diferentes.

"Em Portugal, há cada vez mais atividades para os alunos que estudam música, mas são raras as atividades em que os alunos de contrabaixo podem participar", disse Joana Lopes, do Conservatório de Música de Barcelos, que organizou do certame. "Mesmo os alunos maiores têm dificuldade em participar, porque há poucos concursos com a categoria de contrabaixo", acrescentou.

"Foi para colmatar a escassez das atividades para os alunos de contrabaixo, em especial para a iniciação, que surgiu esta ideia", que ganhou forma pela primeira vez no Conservatória Calouste Gulbenkian, em Aveiro, em 2018

Uma tarde que de um ano para o outro passou a um dia, que começou nas cabeças de vários professores e saiu do corpo a todos, durante o sábado. "Os professores saíram daqui com o sentimento de missão cumprida, de que valeu a pena fazer este esforço. Os miúdos são o nosso alento e foi muito bom vê-los assim sorridentes, após um dia diferente", disse Joana Lopes.

É que nem só de música vive um encontro do género, que juntou crianças de Sintra a Viana do Castelo. Houve música, brincadeiras e a partilha de experiências e do gosto pelo contrabaixo e pela música.

Um dia recheado, que começou às 10 horas da manhã, e terminou pelas 20.30 horas, após um concerto para as famílias, que encheram o Pátio Luiz Costa, no coração do Conservatório de Música de Barcelos.

Em 2020, a organização do que será o 3.º Encontro Nacional de Iniciação de Contrabaixo desce a sul, para o agrupamento de Escolas de Vialonga, em Vila Franca de Xira, que no encontro de sábado esteve representada pela Escola de Música de Vialonga.

Além da "orquestra" da casa, o Conservatório de Música de Barcelos, o encontro juntou mais uma dúzia de estabelecimentos de ensino da música, públicas e privadas. A saber: Academia de Música de Costa Cabral, Academia de Música de Vilar do Paraíso, Academia da Sociedade Filarmónica Vilaverdense, Academia de Música de Viana do Castelo, Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro, Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, Conservatório de Música de Coimbra, Conservatório de Música do Porto, Conservatório de Música de Sintra e a Escola de Música Óscar Silva.