Ex-autarca de Barcelos nega ter beneficiado empresa privada

O ex-presidente da Câmara de Barcelos, Fenando Reis, nega o crime de prevaricação de titular de cargo político de que está acusado, dizendo que "nunca" agiu com o intuito de beneficiar a empresa Águas de Barcelos no contrato de concessão dos serviços de água e saneamento.

Fernando Reis diz que sempre agiu "em defesa do interesse público e nunca por interesses pessoais". O julgamento do ex-autarca do PSD arrancou esta segunda-feira, no Tribunal Judicial de Braga.

De acordo com Fernando Reis, todo o processo do concurso ficou sob a alçada da então diretora do Departamento do Ambiente da Câmara, também ela arguida no processo, e do administrador na época da empresa Águas do Cávado, Tentúgal Valete.

O social-democrata foi autarca em Barcelos entre 1990 e 2009, ano em que perdeu as eleições para o PS. Pouco tempo antes do sufrágio autárquico de 2009, o município foi confrontado com uma comunicação da concessionária, em que esta pedia o reequilíbrio financeiro, já que o consumo de água por parte dos barcelenses, previsto no contrato de concessão, não estava a ser atingido.

Perante um coletivo de juízes, Reis explicou que, a faltarem poucos meses para as eleições, não faria sentido começar qualquer processo negocial com a Águas de Barcelos. Havia, disse, boa-fé tanto da Câmara como a própria concessionária, pelo que a intenção de negociar iria ficar para depois das eleições, mas nada ficou escrito.

Fernando Reis perdeu as eleições a 29 de setembro de 2009 e quem assumiu a Câmara foi o PS que, alega o ex-autarca, nunca quis negociar, partindo, logo que tomou posse, para a via judicial.

Em 2010, em sede de Tribunal Arbitral, a Câmara foi condenada a pagar 172 milhões de euros à empresa privada pelo reequilíbrio financeiro da empresa.

Confrontado pela juíza com a não realização de um estudo de viabilidade económico-financeira ao negócio de concessão, Fernando Reis explicou que tal não era obrigatório por lei, justificando, ainda, que outros municípios com concessões semelhantes também não o tinham feito e que as entidades envolvidas no processo já o teriam de fazer. "Não ia estar a gastar dinheiro do município desnecessariamente", alegou.

Fernando Reis explicou que a Câmara partiu para a concessão porque eram necessários 100 milhões de euros, verba que o município não dispunha.

Além de Fernando Reis, no banco dos réus estão sentados também dois representantes da empresa privada e a então diretora do Departamento do Ambiente da Câmara.

Fernando Reis foi ouvido toda a manhã desta segunda-feira e continua a responder às questões dos magistrados durante a tarde.