Explosão de gás provoca um ferido e danifica carros em Barcelos

Uma explosão de gás, esta segunda-feira, fez um ferido e danificou vários carros em Barcelos.

A explosão deu-se no quarto andar de um apartamento habitado por estudantes, no centro da cidade, na rua Silva Vieira, junto ao Tribunal de Barcelos.

Tudo aponta para que a explosão tenha sido provocada por acumulação de gás. As projeções acabaram por danificar pelo menos três carros estacionados na rua. O ferido, um jovem de 20 anos, foi conduzido para o hospital de Barcelos

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelos, com 16 operacionais, apoiados pela VMER de Barcelos. A PSP também esteve no local.