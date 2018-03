Fado regressa à Festa das Cruzes com mais um palco

Olga Costa Hoje às 20:56 Facebook

A primeira grande romaria do Minho está de regresso com um programa que se estende ao longo de 12 dias. A Festa das Cruzes, em Barcelos, arranca com as comemorações do 25 de abril e prolonga-se até ao fim de semana de 6 de maio.

Depois de Gisela João, a câmara volta a apostar no fado com Mariza a subir ao palco a 30 de abril. E é aqui que está uma das principais novidades deste ano: dois dos principais espetáculos - além do de Mariza também o de Hérman José, a 28 de abril - irão acontecer não na Avenida da Liberdade, como vem sendo hábito, mas na Frente Ribeirinha, um privilegiado anfiteatro virado para o rio Cávado. A criação de um terceiro palco - além dos palcos na Avenida da Liberdade e Jardim das Barrocas - visa expandir a Festa das Cruzes valorizando, dessa forma, a envolvente urbana e promovendo a maior mobilidade dos foliões dentro da cidade, além de ser um espaço que pode acolher mais pessoas e que proporciona ao público uma melhor visibilidade para os concertos.

Do programa apresentado na tarde desta sexta-feira, o presidente da câmara, Miguel Costa Gomes, destaca a qualidade e diversidade de um cartaz que volta a apostar fortemente nas associações locais, com a presença de dezenas de coletividades naquela que é a maior montra cultural do concelho. "Do ponto de vista da tradição, voltamos a apostar na qualidade, no fazer sempre melhor e na promoção da imagem e da marca Barcelos", afirma o edil.

Festa das Cruzes que se preze tem tapetes de pétalas, a partir de 27 de abril; batalha das flores, a 1 de maio; e procissão das cruzes, com as cruzes das 89 paróquias do concelho, no feriado municipal de 3 maio. Pelo meio, o Campo da República recebe a feira popular e, à noite, o "Bamos às Cruzes" promete levar a festa pela noite dentro.