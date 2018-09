Famílias sem saneamento têm de pagar limpeza de fossas

Olga Costa 08 Junho 2018 às 00:42 Facebook

Cerca de um terço das habitações em Barcelos não tem cobertura de saneamento e, de acordo com os regulamentos da Câmara, as famílias com rendimentos acima dos 300 euros per capita não têm direito a comparticipação.

Isto é, têm de desembolsar, a cada três meses, mais de 140 euros. De acordo com os mais recentes dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), 69% das casas têm rede de saneamento.

