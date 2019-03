Folia carnavalesca arranca com 800 crianças em Barcelos

Olga Costa Hoje às 14:46 Facebook

Cerca de 800 crianças participaram, esta sexta-feira, no arranque nas festividades associadas ao carnaval, em Barcelos.

O desfile começou na Avenida da Liberdade e estendeu-se até aos Paços do Concelho, onde os mais pequenos eram aguardados por uma comitiva camarária.

Perto de 800 crianças de oito jardins-de-infância do concelho aceitaram o desafio lançado pelo Município e levaram até à cidade o reflexo de semanas de criatividade. "Este é o maior número de participantes dos últimos anos", assegurava a organização.

O galo gigante da artista Joana Vasconcelos, que está desde novembro na cidade, mas também o rio Cávado, o tema da reciclagem, o sistema solar e os heróis do momento inspiraram alguns dos grupos em desfile.

As animações carnavalescas continuam domingo, a partir das 15 horas, com o desfile de cabeçudos e gigantones e a arruada do entrudo.

Segunda-feira à noite, há concurso de máscaras e baile de carnaval, na Avenida da Liberdade, mas o ponto alto está reservado para o dia seguinte, com o cortejo de cerca de 30 carros alegóricos pelos centro da cidade, a partir das 14 horas.