Sandra Alves Hoje às 01:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O fumo denso causado por uma frigideira com óleo esquecia ao lume obrigou a retirar os moradores de um prédio de seis andares em Arcozelo, no concelho de Barcelos, este domingo à noite. Três pessoas foram levadas ao hospital por inalação de fumos.

O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de Barcelos às 21.20 horas de domingo.

Uma frigideira com óleo esquecida num fogão ligado causou uma densa nuvem de fumo que obrigou a retirar os moradores de um prédio de seis andares em Arcozelo, segundo explicou ao JN José Simões, adjunto de comando da corporação.

Na habitação onde ocorreu o incidente com a frigideira, no terceiro andar do edifício, estavam os três moradores - um casal e a filha - que foram transportados para o Hospital de Barcelos devido a inalação de fumos, acrescentou.

Para o local foram mobilizadas cinco ambulâncias, dois carros de combate a incêndios, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos e um veículo dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.

Além do fumo intenso que se propagou pelo interior do prédio, não houve danos a registar e cerca de 40 minutos depois os moradores puderam regressar às suas casas, acrescentou o adjunto de comando José Simões.