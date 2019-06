Funerais das vítimas de colisão em Barcelos acontecem hoje e sábado

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:50 Facebook

Os funerais das três vítimas do acidente de quarta-feira, numa passagem de nível em Barcelos, realizam-se esta sexta-feira e no sábado.

Ernesto Rocha, o condutor da viatura acidentada, natural de Viseu, vai ser enterrado às 17 horas de hoje, em S. Pedro do Sul. Os corpos de Gracinda Fernandes, 65 anos, e da neta, Luana Rodrigues, de 10, chegam às 20 horas à Igreja Paroquial de Arcozelo, Ponte de Lima, estando prevista a realização das exéquias fúnebres para as 15 horas de sábado.

Ernesto Rocha vivia em Areosa, Viana do Castelo, era divorciado e deixa uma filha e dois netos. Gracinda, conhecida pela alcunha de "Cabanas", natural de Covas, Vila Nova de Cerveira, vivia com a filha e a neta em Arcozelo, Ponte de Lima. Era quem tomava conta de Luana, enquanto a mãe ia trabalhar.

Ernesto e Gracinda eram ambos ex-emigrantes em França. Os dois seguiam de carro com a menina, de Tamel São Fins para Carapeços, quando foram colhidos de forma brutal por um comboio que se deslocava no sentido Viana do Castelo-Barcelos.