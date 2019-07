Hipermercado evacuado devido a fogo em Barcelos

Delfim Machado Hoje às 19:37, atualizado às 20:26 Facebook

Um incêndio que deflagrou num hipermercado Continente, em Barcelos, obrigou à retirada de clientes e funcionários do estabelecimento, esta terça-feira à tarde.

O incêndio terá deflagrado no interior da Sport Zone do hipermercado Continente situado em Vila Frescainha (São Pedro), no concelho barcelense. O alerta para os bombeiros foi dado pelas 16.20 horas.

Pelo que foi possível apurar, o fogo afetou a zona comercial da Sport Zone e não há feridos a registar. No local estiveram as corporações de Bombeiros Voluntários de Barcelos e Voluntários de Barcelinhos, com um total de 19 operacionais e sete veículos.

A GNR está a investigar a ocorrência mas desconhece-se, para já, o que terá estado na origem do fogo.