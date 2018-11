Homem desaparece de Casa de Saúde em dia de greve dos funcionários

Olga Costa e Paulo Jorge Magalhães Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

A GNR está à procura de um utente da Casa de Saúde de São José, em Areias de Vilar, Barcelos. O homem com cerca de 50 anos está desaparecido desde quinta-feira, dia em que os funcionários fizeram greve.

Nas buscas estão empenhados militares da GNR. Esta manhã de sábado, também elementos dos Bombeiros de Barcelinhos foram mobilizados, mas entretanto, já foram desativados.

Fonte da instituição disse ao JN que a Casa de Saúde "está a fazer todos os esforços para encontrar o utente", dizendo também que foram "acionados todos os meios necessários e seguido o protocolo usado nestes casos".

Além do alerta às autoridades, a família do utente também já foi informada do caso. "Também foram mobilizadas brigadas internas para ajudar nas buscas", deu conta a mesma fonte.