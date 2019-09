Olga Costa Hoje às 12:27 Facebook

Um homem de 69 anos foi encontrado morto, esta manhã de sexta-feira, num poço, em Moure, Barcelos.

O alerta para a corporação dava conta de uma doença súbita, mas à chegada ao local os bombeiros não encontraram ninguém a necessitar de auxílio.

Os operacionais avistaram, no entanto, uma bicicleta caída no chão. Após algumas diligências no local, acabaram por encontrar uma vítima mortal num poço.

No local, estão os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e a GNR de Barcelos.