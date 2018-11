Homem morre em acidente contra camião atravessado na estrada

Olga Costa Hoje às 15:22 Facebook

A colisão entre um camião e uma carrinha causou a morte ao condutor do veículo ligeiro de mercadorias, esta quinta-feira, em Barcelos.

À hora do acidente chovia bastante, o que poderá ajudar a explicar o sinistro, que aconteceu uma zona com alguma inclinação e em cima de uma curva.

Segundo apurou o JN, o condutor do pesado perdeu o controlo da viatura numa zona de descida. O camião "fez tesoura", com a cabine a cruzar com o atrelado, e ficou atravessado na estrada, a ocupar toda a via.

O sinistro aconteceu em S. Martinho de Vila Frescainha, Barcelos, na variante que dá acesso a Viana do Castelo. A vítima mortal, única ocupante da carrinha e com idade entre os 50 e os 60 anos, terá tido morte imediata.

O condutor do camião não sofreu ferimentos, mas ficou em estado de pânico.

A circulação automóvel continua encerrada nos dois sentidos. No local, estão elementos dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e de Barcelos. A VMER de Barcelos também está no local.