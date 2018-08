Idoso abandonado pela família a viver na Urgência passou para lar

Olga Costa Ontem às 20:24 Facebook

Dois meses depois, a Segurança Social encontrou finalmente um lar para acomodar um homem de 89 anos abandonado no hospital pela família. O idoso esteve até terça-feira no Hospital de Barcelos, depois de ter sido deixado na Urgência de Braga.

O homem foi transferido, na terça-feira à tarde, para um lar de idosos em Famalicão. A família continua irredutível quanto a tê-lo de volta.

O caso foi noticiado pelo JN a 14 de julho. Na altura, o diretor clínico do Hospital de Barcelos, Nuno Guimarães, dava conta que o idoso tinha autonomia e que se tratava apenas de um caso social: "Veste-se, come e vai à casa de banho sozinho, mas precisa de alguém que se responsabilize por ele. É uma pessoa com as limitações normais para a idade".

Já depois da notícia do JN, também a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) pediu informações sobre o caso, mas a situação continuou por resolver.

De Braga para Barcelos

O homem foi levado primeiramente para o Hospital de Braga, mas, sem nenhuma razão que justificasse a sua permanência naquela unidade, foi transferido para o hospital da área de residência, onde esteve até anteontem, cerca das 16 horas, quando, finalmente, foi levado para o lar. Esteve a viver na Urgência do Hospital de Barcelos e depois passou para a ala de internamento.