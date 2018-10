Idosos encarnam Xutos e Pontapés

Olga Costa Hoje às 14:58, atualizado às 15:00 Facebook

"E se os nossos idosos se transformassem na Banda "Xutos e Pontapés" para cantar a música "Para ti Maria"?". O desafio foi lançado a cerca de 30 utentes da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos e o resultado não poderia ter sido mais animado.

Para assinalar o "Mês do Idoso", data que se comemora neste mês de outubro, alguns utentes daquela instituição vestiram-se a rigor e subiram ao palco de Teatro Gil Vicente, em Barcelos. Foi gravado um videoclip e o feedback tem sido surpreendente.

Sob o lema "o corpo é apenas o acessório de um espírito jovem", esta foi mais uma iniciativa que pretende "promover o envelhecimento ativo" e, simultaneamente, "homenagear" uma das mais emblemáticas bandas portuguesas.

O videoclip envolveu perto de 30 idosos de diferentes lares da instituição, com idades até aos 90 anos.

As imagens, publicadas nas redes sociais esta sexta-feira, já têm centenas de partilhas.

No ano passado, também por ocasião do "Mês do Idoso", a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos lançou um calendário também com "jovens idosos até aos 100 anos".

O objetivo foi o mesmo: "Desmistificar o envelhecimento e mostrar que a idade não é um impedimento para atividades consideradas mais ousadas, promovendo, assim, o envelhecimento ativo".