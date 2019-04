Idosos feridos com gravidade em colisão com camião em Barcelos

Olga Costa Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois idosos, na casa dos 80 anos, ficaram gravemente feridos, esta tarde, quando o carro em que seguiam embateu violentamente contra a traseira de um camião. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 205, em Lama, Barcelos.

As vítimas foram assistidas no local e transportadas em estado grave para o Hospital de Braga. Ao que foi possível apurar, os dois sinistrados não se encontravam conscientes quando partiram do local do sinistro. Uma das vítimas estava encarcerada.

O alerta foi dado às 13.41 horas e para o local foram mobilizados 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, apoiados por duas ambulâncias, um veículo de desencarceramento e duas VMER, a de Barcelos e a de Famalicão, que acompanharam as vítimas até ao hospital