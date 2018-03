Incêndio em fábrica têxtil leva proprietários ao hospital

Olga Costa Hoje às 18:25 Facebook

Um incêndio destruiu parte de uma empresa têxtil, esta tarde, em Fragoso, Barcelos. Donos da empresa encaminhados para o hospital por inalação de fumo.

As chamas deflagraram cerca das 13.30 horas e mobilizaram cerca duas dezenas e meia de operacionais dos Bombeiros de Barcelos e Barcelinhos.

Os donos da empresa, um casal na casa dos 45 anos, tiveram de receber tratamento hospitalar. Foram encaminhados para o Hospital de Barcelos devido a inalação de fumos, mas estão livre de perigo.

A rápida intervenção dos bombeiros impossibilitou que as chamas se alastrassem a toda a empresa, tendo ficado confinada a apenas uma área, onde se encontravam malhas, compressores e outras maquinarias que ficaram destruídas. "As chamadas que recebemos foi tudo via 117, daí o acionamento de diversos meios de mais do que uma corporação", explicou ao JN fonte dos Bombeiros de Barcelos.

As causas estão ainda por apurar. Parte do telhado ruiu. A GNR tomou conta do sucedido.