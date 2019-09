Insetos "grandes e escuros" fecham Parque da Cidade de Barcelos

Olga Costa Ontem às 22:08 Facebook

O Parque da Cidade de Barcelos está encerrado ao público devido ao aparecimento de insetos que se assemelham a escaravelhos. Embora ainda não se saiba ao certo do que se trata, quem viu diz que são "grandes e escuros".

Os insetos foram avistados na sexta-feira e logo nesse dia a Câmara mandou vedar o acesso ao espaço por precaução, colocando à entrada um aviso que referia apenas que estaria encerrado temporariamente.

Depois de cinco dias, o espaço deverá ser reaberto esta tarde, de acordo com informações prestadas ao JN pelo Gabinete de Comunicação do Município, que explicou que "as temperaturas mais altas podem ter potenciado o aparecimento deste tipo de inseto numa zona mais fresca do parque". A Câmara afasta a ideia de se tratar de uma praga e diz que há "dúvidas quanto ao tipo de inseto e a sua proveniência" e que, por isso, entendeu ser melhor encerrar o espaço "a bem dos utilizadores".

O espaço é frequentemente utilizado por atletas, para corridas ou caminhadas, e por crianças, por causa do parque infantil. O lago de patos também é muito visitado.

Apesar de encerrado ao público, o pavilhão municipal do espaço continuou a ser usado, uma vez que "o acesso faz-se por lugar diferente e sem contacto com a área" onde estavam concentrados os insetos.

Desinfestado

Depois de encerrado, o parque foi desinfestado, na segunda-feira à tarde, prevendo-se a sua reabertura para hoje. O caso nada tem que ver com abelhas ou vespas-asiáticas e, ao que conseguimos apurar junto da empresa que fez a desinfestação, não haverá perigo para a população. Os insetos concentravam-se apenas num dos canteiros do parque.

Filomena Carvalho trabalha paredes meias com o parque, no hospital, e usa-o diariamente. A opinião da utilizadora é similar a outras que recolhemos no local. A trabalhadora defende que "à mínima dúvida, a melhor solução é encerrar e só depois confirmar de que bicho se trata".