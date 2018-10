Junta socialista aluga autocarro para campanha da JS

Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

O presidente da junta de freguesia de Carvalhal, em Barcelos, cedeu o mini autocarro da freguesia para que "jotas" do distrito de Braga se deslocassem a Lisboa e assistissem à apresentação da candidatura de Maria Begonha à liderança nacional da JS.

Embora seja autarca eleito pelo Partido Socialista nas últimas autárquicas, Cândido Lopes não vê "mal nenhum" na cedência do transporte. Ao JN, autarca diz até que não é a primeira vez que tal acontece, embora reconheça que é o primeiro caso em que o pedido parte de um movimento partidário. "A Junta tem uma carrinha e um mini autocarro e aluga-os, venha o pedido de qualquer instituição cultural, desportiva ou de outra natureza", aponta Cândido Lopes, que acrescenta que, já no passado, a sua antecessora, a centrista Sameiro Serra, alugava os veículos sempre que solicitados. O JN tentou chegar à fala com a ex-autarca, mas sem sucesso.

O aluguer dos veículos está, de resto, regulamentado pela autarquia. É sobrado um euro por quilómetro, com desconto de 20% sempre que a viagem excede os 300 quilómetros, como aconteceu. A JS pagou, explica o autarca, 480 euros.

O caso, mais um a causar alguma celeuma na candidatura de Maria Begonha, não foi comentado pelo presidente da ANAFRE. O JN tentou obter uma reação de Pedro Cegonho, mas o presidente da Associação Nacional de Freguesias disse apenas que não faz quaisquer comentários sobre ações de presidentes de junta.

Recorde-se que a candidatura de Maria Begonha à liderança nacional da JS já havia começado com o pé esquerdo, com a socialista a ver-se obrigada a corrigir "gralhas" existentes no seu currículo. O documento fazia referência a um mestrado em Ciência Política que, na verdade, não existe.