Luís realizou sonho e foi conhecer o estádio do Sporting

Sporting colaborou com a Misericórdia de Barcelos para cumprir sonho de homem com deficiência motora.

"Tive a maior alegria da minha vida. Já posso morrer descansado". Luís Marçal, 47 anos, descrevia assim, com lágrimas, a visita que fez esta sexta-feira ao Estádio do Sporting Clube de Portugal.

A surpresa, feita pela Misericórdia de Barcelos, em colaboração com o clube, permitiu que Luís, natural de Lisboa mas a viver em Vila Verde, deficiente motor desde os dois anos, conhecesse o estádio e o clube do seu coração.

"Nem sei explicar o meu amor pelo Sporting. É o melhor clube do Mundo, com o estádio mais bonito. Só gostava de o ver campeão, mas hoje nem penso nisso", disse ao JN. Luís nasceu e viveu em Lisboa até aos 17 anos. Atualmente, e porque as condições de saúde pioraram, está internado na Unidade de Cuidados Continuados de Santo António, em Barcelos. O provedor, Nuno Reis, facilitou o transporte, disponibilizou um enfermeiro e uma técnica para acompanhar a viagem.

No ano passado, num período mais frágil e vulnerável da doença, Luís Marçal fez um pedido especial à irmã: "Não quero partir sem pisar o relvado do Sporting e visitar o museu". A irmã pediu ajuda e o sonho realizou-se. "Queremos tudo de melhor para os nossos utentes e, quando é possível, também concretizamos sonhos", finalizou.