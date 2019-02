Militantes do PS que concorreram em listas opostas estão a receber cartas de expulsão

Olga Costa Hoje às 17:58 Facebook

Os militantes do PS que, nas autárquicas de 2017, concorreram em listas opositoras ao partido, estão a receber cartas dando nota da sua expulsão.

Barcelos é o concelho de Braga que mais militantes tem suspensos, por se terem candidatado em listas contrárias ao PS. São no total 94 militantes, que veem agora findada a sua filiação ao partido.

Cândido Gomes, militante há 24 anos, foi candidato na lista do movimento independente liderado por Domingos Pereira, o BTF, à Assembleia Municipal. Recebeu a carta esta quarta-feira. "É uma traição e uma injustiça de todo o tamanho. Trabalhei, a troco de nada, mais de dez anos para o PS/Barcelos e fazem isto só porque aceitei o convite de um amigo? É uma vingança", atira Cândido Gomes, que tem agora dez dias para pedir a impugnação do processo.

No entanto, não é certo que o faça. Diz que, já na altura em que recebeu a nota de culpa e ficou com o título de militante suspenso, tentou impugnar a decisão, mas a sua carta "não passou da porta do Largo do Rato", em Lisboa. "O PS tem pessoas que não ouvem nada", lamenta o militante que envergava o número 83144 e que afirma que toda a família irá também deixar o PS. "Entre irmãos, filhos, netos e sobrinhos, serão uns 35 militantes, que vão abandonar o partido", remata.

Quem também deverá receber carta de expulsão é o vereador independente José Pereira que, recorde-se, foi eleito pelo BTF, mas acabou por "dar a mão" ao PS, permitindo que o partido tivesse maioria no executivo camarário. Ao JN, José Pereira disse, ao início desta tarde, que ainda não havia recebido a carta, mas que já tinha conhecimento de que elas estavam a ser enviadas.

"Aguardo serenamente as decisões do partido, mas a haver expulsão, tirarei as minhas conclusões políticas, sendo certo que todas as consequências serão da inteira responsabilidade da direção nacional do PS". Recorde-se que, sem o apoio de José Pereira, o PS governava sem maioria, o que implicava, por exemplo, que todos os assuntos tivessem de ir a reunião de Câmara, inclusive a cedência de um simples vaso a uma entidade do concelho.

No distrito de Braga, são mais de 300 os militantes na mesma situação. Barcelos é o concelho que mais casos tem, seguido de Fafe, com mais de 80 militantes na mesma situação.

Uma vez expulsos, só passados dois anos é que se poderão propor novamente a militantes.