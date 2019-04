Minas de caulinos suspeitas de poluir ar e água em Barcelos

Olga Costa Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Vila Seca e Milhazes temem por segurança das "piscinas" a céu aberto. Autoridades preocupadas com os danos ambientais.

Um canto da sereia ecoa nas gigantescas crateras da exploração de caulinos de Vila Seca e de Milhazes, em Barcelos, semelhantes a piscinas a céu aberto. Bonitas e perigosas. A empresa já começou a vedar o acesso, mas há mais receios: a Quercus teme pela poluição do ar e das águas subterrâneas e as autoridades de saúde recomendam cautelas com populações de risco. Contactada pelo JN, a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) não se manifestou.

A exploração arrancou em 2011, após acordo entre as freguesias, a concessionária (Mibal) e a DGEG. A empresa comprometeu-se com uma série de medidas. Passados mais de sete anos, há coisas por resolver. A vedação é a grande preocupação da presidente da Junta de Vila Seca, Liliana Faria. O perigo espreita e a cor tropical das águas nas crateras é um chamariz. "A empresa nunca nos disse que não vedava, mas sempre foi alegando dificuldades económicas para não o fazer a curto prazo", diz Liliana Faria.