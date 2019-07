Mulher colhida por comboio em Barcelos estaria a ouvir música

Olga Costa Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A mulher anos colhida por um comboio, em Arcozelo, Barcelos, na noite de sábado, estaria a ouvir música, enquanto atravessava a linha, numa passagem pedonal.

A vítima de 24 anos estaria, segundo alguns relatos e como seria hábito, com uns auscultadores nos ouvidos e não se terá apercebido do aproximar do veículo. O maquinista ainda terá buzinado insistentemente, mas sem efeito. A mulher residia em Arcozelo.

O comboio fazia a ligação entre Viana do Castelo e o Porto.

No local estiveram os Bombeiros de Barcelos, a VMER de Barcelos e a PSP local.