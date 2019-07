Mulher morre colhida por comboio em Barcelos

JN Ontem às 23:03 Facebook

Uma mulher morreu, este sábado à noite, colhida por um comboio em Arcozelo, no concelho de Barcelos.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Barcelos, o alerta para o atropelamento foi dado cerca das 21 horas. A vítima, que teria menos de 30 anos, foi colhida quando atravessava uma passagem pedonal, a alguns metros da estação de comboios da cidade, junto ao restaurante "Os Mouros".

Segundo fonte da corporação, ter-se-á tratado de um acidente. A mulher, cuja idade não é conhecida, não foi ainda identificada.

No local, esteve a corporação de Barcelos com duas ambulâncias, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital local e a PSP.