Mulher morreu após queda em vacaria

Olga Costa Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Uma mulher não resistiu aos ferimentos após uma queda e acabou por falecer, sábado ao final da tarde, em Negreiros, Barcelos.

A vítima, de 72 anos, estava a dar de comer aos animais numa vacaria quando caiu de uma altura de cerca de 2,5 metros. A mulher estava numa zona superior, normalmente usada para guardar a ração dos animais. Na queda terá sofrido várias hemorragias e não resistiu aos ferimentos.

O alerta foi dado para a delegação de Macieira de Rates da Cruz Vermelha, que, ao chegar ao local, na Rua Santa Eulália, em Negreiros, encontrou a vítima ainda com sinais vitais. Os operacionais, com ajuda da equipa de médicos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos, "não conseguiram controlar as hemorragias, nomeadamente na zona da cabeça", explicou ao JN um fonte da Cruz Vermelha.

O óbito acabou por ser declarado no local.

O cadáver foi transportado para o Hospital de Barcelos pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, cerca das 21 horas.