Novo hospital em Barcelos não é para já

Ficou completamente dissipada qualquer réstia de dúvida que ainda poderia existir quanto à possibilidade de Barcelos vir a ter um novo hospital nos próximos tempos.

O projeto não estava no Orçamento do Estado para 2019, mas os partidos da oposição, nomeadamente BE e PSD, propuseram a sua inclusão no debate na especialidade.

De visitada, esta tarde, ao Santa Maria Maior para a inauguração do primeiro equipamento de TAC do hospital, a ministra da Saúde afirmou que está "perfeitamente fundamentada" a necessidade de Barcelos ter um novo equipamento, mas Marta Temido disse também que o projeto existente já tem cerca de uma década e que precisa de ser reavaliado.

O projeto, aclarou, "ainda não fez todo o caminho que era necessário que fosse feito e para nós fazermos esse caminho precisamos, antes de mais, de voltar a estudar o que temos" e de reajustar um futuro novo equipamento às necessidades e realidades da região. Recorde-se que o Hospital de Barcelos, o mais pequeno do Serviço Nacional de Saúde, recordou Marta Temido, serve uma população de cerca de 155 mil habitantes (120 mil de Barcelos e 35 mil de Esposende).

Só depois de analisado todo o projeto é que poderá ser definida uma nova calendarização para a construção do hospital. Esta calendarização, disse Marta Temido na sua primeira visita a um hospital enquanto ministra, terá de ser "compatível" com os meios financeiros do país e de eventuais verbas que Portugal possa ir buscar a fundos estruturais.