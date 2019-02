O empresário de Barcelos que costurou para Lagerfeld

Emília Monteiro Hoje às 08:25 Facebook

António Santos é talvez o empresário português que melhor conheceu Karl Lagerfeld. Presidente do Conselho de Administração da empresa têxtil Cottonanswer, em Barcelos, foi o responsável pela confeção de várias peças, algumas delas icónicas, das múltiplas coleções desenhadas por Lagerfeld.

A empresa minhota tinha entre os seus clientes o diretor criativo da casa francesa Chanel e da marca italiana Fendi, para além das peças que idealizava com o seu nome próprio.

Lagerfeld morreu ontem, aos 85 anos, em Paris. Em Barcelos, António Santos recordou ao JN a forma como o criativo o marcou. "Fiquei mesmo muito impressionado com a forma como ele via a moda e como interpretava as tendências", frisou.