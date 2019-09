Oposição quer retirar competências ao presidente da Câmara de Barcelos

Olga Costa Hoje às 19:55 Facebook

Os vereadores da oposição querem retirar competências ao presidente da Câmara de Barcelos. Miguel Costa Gomes está em prisão domiciliária desde 3 de junho e tem governado o Município a partir de casa, com participação na constituição, por exemplo, das minutas das reuniões de Câmara. Costa Gomes governa, mas tem sido a vice, Armandina Saleiro, quem tem presidido aos encontros.

Esta sexta-feira, na primeira sessão após as férias de verão, os vereadores do PSD e do BTF apresentaram duas propostas para que fosse revogado o despacho que delega competências no presidente. O vereador social-democrata, Mário Constantino, disse que "falta liderança política, coordenação e até alguma competência para que as coisas aconteçam de forma tranquila e estável" e defendeu que a governabilidade da Câmara se tornou "insustentável" quando Costa Gomes delegou, durante as férias, parte das suas competências num "núcleo muito restrito" de pessoas. Em causa os quatro adjuntos do presidente. Entre eles está, recorda o PSD, Vasco Real, sobrinho do presidente.

Já pelo BTF, Domingos Pereira defendeu também que fossem os próprios vereadores a delegarem competências entre eles conforme as "habilitações" para gerir os pelouros. "Estão mal distribuídos e não faz sentido a vice-presidente estar esvaziada de competências", rematou.

A oposição espera que as propostas sejam incluídas numa próxima reunião ou prometem "endurecer" a posição. No entanto, não esclarecem de que forma.

Questionada sobre o caso, Armandina Saleiro escusou-se em fazer quaisquer comentários.