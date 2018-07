Os tapetes de pétalas em Barcelos que milhares querem ver

Olga Costa 27 Abril 2018 às 20:39 Facebook

A primeira grande romaria do Minho vive esta sexta-feira um dos momentos mais importantes da sua agenda com a inauguração dos dois tapetes de pétalas naturais construídos ao longo de dias no Templo do senhor da Cruz, em pleno centro de Barcelos. As obras de arte são visitadas por milhares de pessoas.

Junto ao altar do Senhor da Cruz estão representas as insígnias da Real Irmandade do Senhor da Cruz e junto ao altar da Senhora das Dores estão as insígnias de Jerusalém.

Há 42 anos que estas verdadeiras obras-primas são da responsabilidade de José Gomes, hoje com 74 anos. É ele quem tem o gosto de, ano após ano, dar largas à imaginação para criar dois tapetes diferentes. "Nunca repeti nenhum tapete. Em 42 anos, já criei 84 tapetes", explica o obreiro de uma tradição secular e que faz do Templo do Senhor da Cruz palco da visita de "60 a 80 mil pessoas", só durante as principais festividades da cidade", releva o provedor da Real Irmandade do Senhor da Cruz, Pedro Ferreira.

Os desenhos começaram a ser elaborados em outubro pelas mãos de José Gomes, mas a sua concretização no Templo contou com a colaboração de cerca de uma vintena de pessoas que, desde terça-feira, começaram a construir os tapetes.

Camélias, cedros e pampilos. Chegaram ao Templo milhares de flores usadas na construção dos tapetes.

A Festa das Cruzes prolonga-se até 6 de maio.