Pais encerram jardim a cadeado por falta de recreio em Barcelos

O jardim-de-infância de Negreiros, em Barcelos, não está a funcionar esta segunda-feira. O espaço foi fechado a cadeado pelos pais e encarregados de educação que reclamam da Câmara obras para a criação de um recreio para as 25 crianças.

O espaço foi entretanto aberto por ordem da GNR, que foi chamada ao local, mas os pais recusaram-se em deixar os filhos no jardim-de-infância.

"Queremos alertar a Câmara, já que não há forma de lá chegar, para que vejam que realmente os pais estão descontentes. Precisamos de uma resposta, de uma garantia de que a obra vai para a frente", descreveu o presidente da associação de pais, António Campos.

O espaço, inaugurado em setembro de 2002, perdeu o único divertimento para os mais pequenos há cerca de dois anos. No espaço do recreio já só havia um escorrega, mas até esse foi retirado porque se estragou.

"Já há projeto e a Câmara, da última vez que falou connosco, disse que não ia fazer as obras durante o período de aulas para não perturbar os meninos. Ficaram de as fazer nas férias de verão, mas o ano letivo está a começar e continua tudo na mesma", lamenta António Campos, dizendo que, neste momento, as crianças "são obrigadas a ficar o dia todo fechadas, porque não há recreio".

O JN já contactou o Município, mas até ao momento ainda não obteve qualquer resposta.