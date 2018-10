Pavilhão desportivo foi inaugurado, mas não há dinheiro para manutenção

Olga Costa Hoje às 19:50 Facebook

O agrupamento de escolas de Fragoso, em Barcelos, já tem pavilhão desportivo. O equipamento foi inaugurado esta sexta-feira, mas o diretor da escola não sabe como vai pagar a manutenção do edifício.

O pavilhão do agrupamento de escolas de Fragoso era um desejo de há perto de duas décadas, tantas quantas tem a construção da escola. A empreitada ficou por cerca de 750 mil euros e vai servir uma comunidade estudantil de perto de 570 alunos.

Aproveitando a presença do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, na inauguração, o diretor do agrupamento, Manuel Amorim, pediu uma atenção especial ao governante, visto que não sabe como irá custear as despesas de manutenção do pavilhão desportivo. Manuel Amorim disse mesmo que já desligou metade das lâmpadas das salas de aulas, mas que, mesmo assim, a fatura continua a ser muito elevada. "Estou muito preocupado e apreensivo quanto aos custos de manutenção do pavilhão", afirmou Manuel Amorim, pedindo uma atenção especial ao Governo para as escolas em meio rural, como é o caso da de Fragoso.

De forma lacónica, o mistro Pedro Marques afirmou que a melhor forma de responder às assimetrias entre escolas está na descentralização de competências, aspeto que "marcará", afirmou esta legislatura. No final, o governante não quis prestar declarações aos jornalistas.

Apesar do apelo, Manuel Amorim não deixou de louvar a empreitada que irá permitir à escola de Fragoso estar em pé de igualdade com as restantes do país. "Era triste ouvir os alunos do quadro de excelência dizerem que só tinham más notas a educação física", atirou o docente.