Primeira grande romaria do Minho terá 11 dias

Entramos em contagem decrescente para a primeira grande romaria do Minho. A Festa das Cruzes, em Barcelos, arranca a 25 de abril e termina a 5 de maio. Serão 11 dias e mais de 80 iniciativas para desfrutar.

Às atuações de Dulce Pontes, Agir, Tito Paris, Toy e Blaya junta-se um cartaz que aposta na tradição e naquelas que são os costumes que fazem da Festa das Cruzes lugar de passagem obrigatória de milhares de pessoas. Os principais concertos do certame voltam a ter lugar, pelo segundo ano seguido, na Frente Ribeirinha, um anfiteatro virado para o rio Cávado.

Depois das comemorações do 45º aniversário do 25 de abril, segue-se, no dia seguinte, a inauguração dos arcos de romaria e dos tapetes de pétalas naturais, no epicentro de todas as festividades, o Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz. Em 2018, ornamentaram o "Campo da Feira", arcos de romaria de 52 freguesias ou uniões de freguesia. Este ano, espera o presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, o número deverá aumentar.

No feriado nacional de 1 de maio, terá lugar aquela que é uma das imagens de marca da Festa das Cruzes. A batalha das flores voltará a contar com a presença de 30 associações do concelho, que, na Avenida da Liberdade, prometem dar corpo à "mais bela" de todas as batalhas. Já a 3 de maio, dia de feriado municipal, sai à rua a procissão da invenção da Santa Cruz, com a presença das cruzes das 89 paróquias no concelho, um momento único no país.