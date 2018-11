Sede de clube de Barcelos destruída em incêndio

Olga Costa Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Ficou reduzida a cinzas a sede da Associação Desportiva de Chorente, em Barcelos, num incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira. No espaço estão agora só escombros e destroços.

Ao JN, o presidente do clube, que regressou ao Futebol Popular da cidade na época 2015/16, Artur Jorge, falou de "uma tragédia sem precedentes".

A Polícia Judiciária foi chamada ao local e está a investigar o caso. "Apenas nos disseram que hoje em dia qualquer incêndio é um curto-circuito. Na altura, não quiseram adiantar mais nada", explicou Artur Jorge.

O presidente fala de um prejuízo acima dos 20 mil euros. Além de sede, que albergava, desde 2015, toda a história do clube, no local havia também alguns eletrodomésticos, como um frigorífico e uma arca. Tudo destruído em minutos. "Eu punha aqui os jogadores todos a jantar à sexta-feira. Como nós não pagamos aos atletas, era uma forma de gratificação. Eram também cá que eram servidas as bifanas em dias de jogos em casa e vendidas as bebidas. Agora já não sei como vai ser. É um prejuízo atrás do outro", lamenta o responsável.

O alerta para o 112 foi dado às 00.43 horas e para o local foram mobilizados diversos meios das corporações de Barcelinhos e Viatodos. Porém, não terá sido fácil a chegada do socorro ao local. De acordo com Artur Jorge, o alerta indicava que o incêndio era em Vilar de Figos, e não em Pedra Furada.