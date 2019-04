Alexandra Lopes Ontem às 23:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Sete pessoas sofreram ferimentos considerados ligeiros, na noite deste domingo, na sequência de uma colisão entre duas viaturas na EN 204, em Viatodos, Barcelos.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher a colisão aconteceu por volta das 22.30 horas, e levou ao corte do trânsito no local.

Os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Famalicenses, de Viatodos, SIV de Santo Tirso e VMER. Foram transportados ao hospital de Famalicão.

A GNR de Famalicão está no local.