Sete prazeres para servir à mesa em Barcelos

Olga Costa Hoje às 18:12 Facebook

Twitter

Está a chegar mais uma edição dos 7 Prazeres da Gastronomia, em Barcelos. Trata-se de sete fins de semana temáticos em que não faltam os tradicionais pratos característicos do Minho.

Depois do fim de semana da lampreia, estão a chegar os dias dedicados ao galo e às papas de sarrabulho e rojões. Entre os dias 9 e 18 deste mês, estes serão os reis à mesa dos 39 restaurantes aderentes, um número que satisfaz a organização. O vereador do Turismo, José Beleza, fala num dos certames com o maior número de restaurantes participantes e num retorno para a economia local de milhares de euros. "O investimento é de cerca de 14 mil euros para todo o ano, mas o retorno é consideravelmente superior. São mais de 250 mil euros e retorno só para os restaurantes, já para não falar nos hotéis e turismo ", afirma o responsável.

A grande novidade deste ano, destaca o vereador, é a promoção também do vinho produzido em Barcelos e o enoturismo, além da junção entre gastronomia e artesanato, com os pratos a serem servidos em loiças tradicionais. "Aproveitamos a integração de Barcelos na Rede de Cidades Criativas da Unesco, para juntar dois dos aspetos que melhor temos em Barcelos, o artesanato e a gastronomia", acrescenta José Beleza.

Em junho, a coroa passará para o bacalhau, no fim-de-semana de 15 a 17; seguindo-se, no mês seguinte, os petiscos tradicionais; o concurso do galo assado, em outubro; arroz pica no chão, em novembro; e, por fim, o Barcelos doce, em dezembro. O galo assado e os doces serão alvo de concurso.