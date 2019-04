Tapetes de pétalas transformados em orgulho

Olga Costa Hoje às 20:42 Facebook

A Festa das Cruzes, em Barcelos, chegou ao interior do Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz. Os dois tapetes de pétalas naturais, inaugurados esta tarde, representam os arcos de romaria, ícones da primeira grande romaria do Minho e que dão um colorido especial ao Campo da República, e também a representação do andor com a Invenção de Santa Cruz, que sai à rua a 3 de maio, dia de feriado municipal.

O outro tapete exibe o corpo de Cristo, com o cálice e a hóstia. Tudo feito com milhares e milhares de pétalas minuciosamente colhidas de vários tipos de flores, desde malmequeres, margaridas, chorões, camélias, gerberas ou cedros.

José Gomes, de 75 anos, é o obreiro deste trabalho feito ao pormenor há mais de 45 anos. Assumiu a responsabilidade que até então tinha no sacristão Aires Marques, já falecido, o principal rosto.

Os tapetes foram feitos por dezena e meia de pessoas. Além da coordenação de José Gomes, que é o responsável pelos desenhos, existem mais oito homens a colocar as pétalas e seis mulheres a desfazer as flores.

O trabalho começou quarta-feira e terminou ao início desta tarde. Foram dois dias e meio e muitas horas de trabalho que agora podem ser apreciados e fotografados até 5 de maio, último dia da Festa das Cruzes.

As flores chegaram de quintas e quintais dos concelhos de Barcelos, Esposende, Vila Verde e, pela primeira vez, também de Ponte de Lima.

O presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, fala numa "obra de arte única", feita pelo "esforço de vários voluntários há dezenas de anos".

São esperadas mais de 60 mil pessoas a visitar os tapetes, destaca o provedor da Real Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz, Pedro Ferreira.