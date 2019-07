Trabalhador morre atingido por empilhador em Barcelos

Hoje às 11:42 Facebook

Um homem de 28 anos perdeu a vida, esta terça-feira manhã, depois de ter sido atingido por um empilhador. O acidente aconteceu em Cossourado, Barcelos.

A vítima estaria a reparar a máquina quando foi atingida pelo equipamento. Terá tido morte imediata.

Os Bombeiros Voluntários de Barcelos, acompanhados pela VMER, estiveram no local, mas já não conseguiram reverter o cenário de óbito que encontraram. A GNR de Barcelos e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) também estiveram no local.

O corpo do trabalhador de 28 anos foi transportado para a morgue do Hospital de Barcelos.