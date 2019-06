Avós e neta morrem em choque com comboio em Barcelos

Olga Costa com Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:31, atualizado às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente entre um carro e um comboio, esta quarta-feira de manhã, em Carapeços, Barcelos, provocou três vítimas mortais, dois idosos e uma criança.

As vítimas, avós e neta, da freguesia de Areosa, Viana do Castelo, são um casal de idosos na casa dos 70 anos e uma menina com cerca de 10 anos. Seguiam de carro, de Tamel São Fins para Carapeços, quando foram colhidas por um comboio que se deslocava no sentido Viana do Castelo-Barcelos.

A viatura ficou imobilizada a cerca de 200 metros do local do acidente.

À chegada dos bombeiros, as vítimas, que tiveram de ser desencarceradas, já estavam sem vida, confirmou o comandante da corporação de Barcelos, adiantando que o carro acidentado ficou "muito danificado".

Os corpos estão a ser transportados para o Instituto de Medicina Legal de Braga.