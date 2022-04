IPCA dá a conhecer campus a centenas de estudantes de escolas secundárias

Sandra Freitas Hoje às 19:16 Facebook

O Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) vai abrir as portas do campus de Barcelos, entre 10 e 11 de maio, a centenas de alunos do ensino secundário e de escolas profissionais de Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.

Programar um Sphero (robô) numa pista todo terreno, pintar peças de artesanato de Barcelos, fazer uma visita virtual ao Minho ou pilotar um drone são algumas das propostas do politécnico neste regresso do Open IPCA ao formato original, depois da pandemia ter obrigado, nos últimos dois anos, a adaptar as iniciativas a uma versão online.

"Obviamente que preferimos receber cá os estudantes, até porque vivenciam a experiência de outra forma. O Open IPCA torna-se fundamental não só na captação de novos estudantes e de potenciais candidatos, mas também na aproximação da academia à sociedade", refere Maria José Fernandes, presidente da instituição.

Durante dois dias, além de experiências diversas, os estudantes poderão visitar os laboratórios de mecânica, design de produto, audiovisuais, jogos e inteligência artificial. Estão, também, agendados workshops nas áreas da inovação alimentar, tipografia, matemática, desenho e impressão 3D.

A orientação dos participantes estará a cargo dos grupos académicos do IPCA e a visita será realizada por área de interesse dos visitantes.

"Os participantes vão viver de perto o ambiente do ensino, da investigação e da vida académica", resume a instituição de ensino, em comunicado.