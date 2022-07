O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) vai ter duas residências de estudantes com 195 camas em Barcelos. Foram aprovadas as duas candidaturas no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, totalizando um investimento de 6,6 milhões de euros.

Uma candidatura destina-se à construção de uma residência e estará integrada no complexo B-CRIC, que contará também com um edifício dedicado à investigação e inovação e um auditório. O conjunto do edificado ficará localizado numa área adjacente aos atuais limites do Campus do IPCA. Esta nova residência de estudantes, com uma área bruta de 2.985,36 m2, terá uma capacidade de 133 camas, com conclusão prevista até 2024.

A segunda candidatura destina-se à aquisição de um edifício já existente nas imediações do Campus do IPCA e respetiva adaptação para responder às exigências de instalação e funcionamento dos alojamentos para estudantes do ensino superior. Esta residência terá capacidade para 62 camas a disponibilizar já em 2023.

Para a presidente do IPCA, Maria José Fernandes, "a aprovação destas candidaturas é um passo muito importante, respondendo a uma necessidade sentida há muito tempo, desde a sua entrada em funcionamento, em 1996". "O IPCA irá contribuir de uma forma ainda mais expressiva para a efetiva igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior e à sociedade do conhecimento, respondendo mais eficazmente às necessidades e expectativas dos estudantes e das famílias", completa.