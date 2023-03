Jogo interativo ajuda crianças que sofrem de dislexia

Nuno Dantas Hoje às 19:22 Facebook

Alunos e docentes do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave criaram "As Aventuras de Lexi", um jogo interativo direcionado para crianças que sofrem de dislexia.

Uma menina percorre uma aldeia para cumprir uma série de tarefas - jogos de palavras - e, com isso, ganhar recompensas. Este é o mote do jogo "As Aventuras de Lexi", direcionado para crianças que sofrem de dislexia e que foi, recentemente, premiado pela Agência Nacional de Inovação (ANI).

Ultrapassar, de forma divertida, as limitações de aprendizagem é o objetivo do jogo criado pelos estudantes Aurora Nunes, Bruna Vieira e Roberto Pereira e pelo docente João Borges, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).