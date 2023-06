Jogos do Rio voltam a animar praia fluvial em Barcelos

Durante os próximos quatro sábados, dias 17 e 24 de junho e 1 e 8 de julho, o areal de Barcelinhos, junto ao rio Cávado, em Barcelos, volta a ganhar vida com mais uma edição dos Jogos do Rio. À parte competitiva, junta-se muita música, insufláveis, piscinas, slide, paredes de escalada, canoagem, passeios de motas de água e workshops, criando uma simbiose perfeita entre desporto, lazer e ambiente.

Para a realização da 23.ª edição dos Jogos do Rio, que é de participação gratuita, a associação Amigos da Montanha, promotora da iniciativa, realizou uma limpeza das margens do Cávado e da ponte medieval. Uma das novidades deste ano é a presença da GNR, que vai aproveitar o evento para uma ação de sensibilização, no dia de abertura dos jogos, convidando os mais pequenos a vestir as fardas da guarda e fazerem mini patrulhas pelo areal.

Destaque também para a presença de Pedro Maio, a 8 de julho, atleta oito vezes campeão nacional e com 36 títulos internacionais, que vai promover o Beach Padel.

No campo desportivo, haverá competições de equipas de seniores masculinos e femininos e de infantis, nas modalidades de futebol, voleibol de praia, canoagem, orientação e atletismo.

No areal de Barcelinhos, haverá sombrinhas, casas de banho e chuveiros.