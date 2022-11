José Beleza eleito comandante do setor operacional de Braga

José Beleza, que há dez anos comanda os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, foi eleito, esta terça-feira, comandante do setor operacional do distrito de Braga, a nova estrutura nacional da Liga de Bombeiros Portugueses.

O atual comandante dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos foi eleito por unanimidade, pelos 17 comandantes das corporações de bombeiros do distrito de Braga.

Com 44 anos de idade, José Beleza teve a aclamação na reunião magna que decorreu no salão nobre do quartel da Associação Humanitária e Beneficente dos Bombeiros Voluntários de Braga.

Este novo cargo resulta da proposta do Comando Autónomo de Bombeiros feita pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

José Beleza é comandante dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos há dez anos e é elemento do conselho executivo da Liga de Bombeiros Portugueses.