Jovem baleado em bomba de gasolina de Barcelos

Um jovem de 28 anos foi baleado, esta segunda-feira à noite, numa bomba de gasolina da freguesia de Martim, no concelho de Barcelos.

Segundo apurou o JN, o alerta foi dado às 22.09 horas. Um jovem foi baleado no braço e no tórax por um outro homem, que se pôs em fuga. Ainda não se sabe o que motivou o incidente.

O jovem foi levado para o Hospital de Braga com ferido ligeiro.

No local estiveram dois operacionais dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, com uma viatura, e a GNR de Braga com seis operacionais e três viaturas.