Jovem morre em acidente de mota na EN103 em Barcelos

Um jovem de 26 anos morreu, ao final da tarde deste domingo, devido à colisão entre a mota que conduzia e um carro, na Estrada Nacional 103, entre Barcelos e Braga.

A vítima seguia sozinha numa mota Harley-Davidson na EN103, tendo o acidente de viação ocorrido a seguir ao cruzamento da primeira freguesia de Barcelos, em Martim, a 14 quilómetros da cidade de Barcelos.

No local, os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Barcelos estabilizaram a vítima, que estava já em estado crítico, enquanto a GNR de Barcelos registava a ocorrência e regularizava o fluxo rodoviário.

Transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, o jovem acabaria por morrer poucos minutos depois de ter dado entrada naquela unidade hospitalar.

O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga realizou a peritagem e será feita na segunda-feira a autópsia no Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga.