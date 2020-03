Lar de Barcelos com cinco utentes infetados evacuado

Olga Costa Hoje às 12:25, atualizado às 13:25 Facebook

Subiu para 12 o número de pessoas infetadas no Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa, em Barcelos. O lar está a ser evacuado.

Os últimos testes à Covid-19, realizados na segunda-feira, deram positivo para mais mais dois elementos da copa e uma funcionária administrativa. No total, há cinco utentes e sete funcionários contaminados. Os idosos doentes estão a ser transferidos para o Hospital de Barcelos, para um piso reservado a doentes portadores do novo coronavírus. Os restantes serão transportados para o Seminário da Silva, também em Barcelos.

Depois do transporte de todos os utentes, o Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa (CASP) vai encerrar portas, prevendo-se que as autoridades façam a desinfeção do espaço de seguida. Os funcionários vão, por ordens das entidades de saúde, ficar todos em quarentena. Assim, o serviço de apoio domiciliário também deixa de ser prestado a partir desta terça-feira

O presidente da instituição, Joaquim Pereira, diz que este é o "dia mais triste" da sua vida: "O que me dizem é que provavelmente até ao fim-de-semana, os utentes poderiam regressar, mas não temos funcionários. Vão regressar e ser cuidados por quem? E mesmo que venham outras pessoas para cá, como já nos disse a Câmara, que virão elementos da Cruz Vermelha, como ficam os idosos? Eles criaram laços com as pessoas que cuidam delas há anos. É o dia mais triste da minha vida", afirma o responsável.