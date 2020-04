Lares vão ter sistema de videoconferência para aproximar utentes das famílias em Barcelos

Olga Costa Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Os 15 lares instalados no concelho de Barcelos vão ser equipados com uma espécie de sistema de videoconferência para que os idosos, impossibilitados nesta fase de receber visitas, possam contactar "mais de perto" com os seus familiares.

O projeto "Distantes mas próximos", que comporta uma box e um ecrã, começará a ser instalado na próxima semana nos espaços de residência de idosos.

Os equipamentos têm um custo superior a cinco mil euros, anunciou, esta sexta-feira, o presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes. "Os contactos até agora eram só feitos por telefone, mas agora os familiares poderão ver-se, algo que é ainda mais importante nesta fase", afirma o autarca.

Câmara faz rastreio ao Covid-19 a todos os idosos em lar

Entretanto, está a decorrer um rastreio aos 650 idosos em lar, no concelho. A iniciativa, custeada pela autarquia, está a ser coordenada pelo centro de saúde, e surge depois de um surto no novo coronavírus no lar da Pousa, que infetou 22 dos 24 idosos já instalados.