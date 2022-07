Liga Contra o Cancro deu esperança em Barcelos

JN Hoje às 18:05 Facebook

Centenas de pessoas participaram este sábado na festa de encerramento do projeto "Um Dia Pela Vida em Barcelos", organizada pelo Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Foi o culminar de vários meses de trabalho de angariação de fundos, que hoje, no Jardim das Barrocas, incluiu uma homenagem aos que venceram o cancro, dando simultaneamente esperança aos que se encontram a lutar contra a doença e recordando os que partiram.

Durante os meses em que decorreu o projeto, formaram-se 74 equipas que, de forma voluntária, organizaram 93 atividades de angariação de fundos e nove palestras de informação e prevenção sobre vários tipos de cancro, contando com o apoio da Câmara de Barcelos, associações, empresas e comunidade local.

Os cerca de 50 mil euros angariados destinam-se a apoiar os doentes identificados pela Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Na festa de ontem, que contou com espetáculos, animação infantil e zona de alimentação, participaram Vítor Veloso, presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, e Mário Constantino, presidente da Câmara de Barcelos.