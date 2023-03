Mal-entendido desencadeia buscas no rio Cávado

As buscas realizadas, esta sexta-feira à tarde, no rio Cávado, em Barcelos, pelo proprietário de um carro alegadamente abandonado na margem foram espoletadas por um mal-entendido.

Alertados por populares para um carro abandonado junto ao rio, os bombeiros das corporações de Barcelos e de Barcelinhos, depois de confirmar que o proprietário do automóvel também não se encontrava em casa, mobilizaram meios aquáticos para a freguesia de Rio Côvo Santa Eugénia, iniciando as buscas.

No entanto, tudo não passou de um mal-entendido. O dono do automóvel acabou por aparecer em terra, pouco tempo depois, alegando que apenas tinha ido "dar uma volta" com pessoas amigas, tendo deixado a viatura na beira-rio.

O alerta foi dado pouco depois das 14 horas