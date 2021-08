Manuel Carlos Silva: "Há inércia nas questões da saúde e da ferrovia em Barcelos"

Nuno Dantas Hoje às 08:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Carlos Silva é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara, depois de já ter concorrido por duas vez pela CDU. Quer um novo hospital e mais comboio.

O jubilado professor catedrático em Sociologia da Universidade do Minho, Manuel Carlos Silva, foi militante do PCP durante 20 anos, tendo saído em 2013. Integrou como independente a lista do Bloco de Esquerda (BE) às eleições europeias e foi deputado na Assembleia Municipal de Braga, pelo movimento independente "Cidadania em Movimento". Natural de Barcelos, Manuel, de 74 anos, dá negativa à governação PS e aponta duas grandes falhas: a não construção de um novo hospital e a secundarização da ferrovia.

Porque decidiu ser candidato?