Mário Constantino é candidato à liderança do PSD Barcelos, nas eleições que se realizam no próximo sábado. O autarca, que recuperou a Câmara para os sociais-democratas depois de 12 anos de governação socialista, quer dar "estabilidade" à comissão concelhia depois de um "período conturbado".

Mário Constantino diz que a decisão não foi "momentânea" e que o "PSD tem de dar o exemplo de um partido bem organizado, unido, coerente e solidário".

O autarca quer "modernizar o partido" e "sintonizá-lo com a sociedade civil". "Pretendo que seja uma força político partidária capaz de atrair massa crítica, jovens valores emergentes, mas também quadros técnicos com competência e provas dadas, nas mais diversas áreas de atividade social e profissional", salienta em comunicado.

O edil de Barcelos quer "descentralizar" as reuniões concelhias, "realizando-as pelas diversas freguesias", incentivando "a participação de um maior número de pessoas". Apela, ainda, a uma "forte mobilização" no ato eleitoral, já que "a expressão do voto livre é o expoente da democracia".

Para já não são conhecidos mais candidatos à liderança dos sociais-democratas em Barcelos.